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مناقشة تعزيز نشاط وزارة الخارجية بوادي حضرموت

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

مناقشة تعزيز نشاط وزارة الخارجية بوادي حضرموت

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام الكثيري ،اليوم، مع وزير الخارجية محمد الحضرمي ،سبل تعزيز نشاط الوزارة في مدينة سيئون.

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كما ناقش اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بعمل وزارة الخارجية في وادي حضرموت و سبل تطويرها لما فيه خدمة للمواطنين و طالبي خدمات وزارة الخارجية.

 

و اشاد وزير الخارجية بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء في المحافظة وعمل مؤسسات الدولة و تقديم الخدمات الحكومية لكل اليمنيين خصوصا في ظل ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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