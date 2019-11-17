لحج.. بدء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 - لحج
بدأت بمديرية حبيل جبر بمحافظة لحج ، اليوم ، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع بتمويل من منظمة الأمم المتحدة الـ ( يونيسيف ) و تنفيذ مكتب وزارة الصحة العامة و السكان بالمحافظة.
وتهدف الدورة على مدى خمسة أيام ، إلى إكساب 20 متدربة ، عدداً من المهارات المتعددة و تنمية قدراتهن في التعامل الأمثل في مناطق المجتمع المحلي بمديرية حَبِيل جَبر بما ينعكس ذلك إيجاباً في تحسين مستويات الجانب الإنمائي لمواطني المديرية .
وأكد المدير العام لمديرية حَبِيل جَبر بديع محمد القُطَيبِي حرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تقديم الدعم لإنجاح عمل المتطوعات المجتمعيات خدمةً لأبناء المديرية بمختلف مناطقها.
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