احتفالات فرائحية باليوم العالمي للأطفال الخدج بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - حريب

احتفلت محافظة مأرب،اليوم الاحد ،مع دول العالم باليوم العالمي للأطفال الخدج والذي يصادف الـ17من نوفمبر من كل عام.



وفي الاحتفالية التي اقيمت في مستشفى كرى العام بمديرية الوادي، اشار وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح الى اهمية هذا اليوم العالمي للفت الانتباه نحو شريحة هامة في المجتمع وهي الاطفال الخدج وناقصي النمو، واهمية العمل من اجل منحهم فرصة للحياة وانقاذ حياتهم واسعاد اسرهم.

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واشاد الوكيل مفتاح بجهود مستشفى كرى العام والخدمات الطبية والصحية التي يقدمها للمواطنين، ومنها قسم الخدج رغم حداثة انشائه الا انه يقدم دورا متميزا جدا..مؤكدا استمرار دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لكافة الانشطة والمشاريع الهادفة الى الارتقاء بالقطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين بالخدمات الطبية والصحية وفق معايير الجودة.

وكان مدير عام المستشفى الدكتور لؤي سليمان ورئيس قسم الاطفال الخدج الدكتورة غفوره الصنعاني قد القيا كلمتين اشارا فيها الى الجهود التي بذلت من اجل انشاء قسم رعاية الاطفال الخدج بحضانتين ثم تطويره حتى اصبح الان يحتوي 12 حاضنة بدعم من الهلال الاحمر الكويتي الشقيق عبر شبكة استجابة للتنمية..لافتين الى ان المستشفى يسعى الى رفع القدرة الاستيعابية للقسم الى 40 حاضنة العام المقبل..موضحين بان القسم قدم رعايته خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الجاري لعدد 230 طفل من الخدج.