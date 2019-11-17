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مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة  نازحة

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اليمن العربي - حريب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة  نازحة

الخليج 365 - حريب

أعلنت الوحدة التنفيذية  لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب ،اليوم، افتتاحها مخيماً جديداً (مخيم الامل) جنوب غرب مدينة مأرب، والذي يستوعي 30 اسرة نزحت مؤخرا الى المحافظة من محافظات تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وتسلمت كل اسرة نازحة مستفيدة في المخيم الجديد الذي تم انشائه بدعم من مؤسسة يماني الخيرية وعدد من المنظمات والجمعيات الانسانية المحلية، وحدة سكنية مكونة من (خيمتين وخزان مياه وصرف صحي  ) الى جانب معونات غذائية وايوائية وادوات طبخ ولعب اطفال.

 

الجديد ذكره ان عدد مخيمات النازحين في محافظة مأرب يصل نحو 33 مخيما وتجمعا للنازحين فيما لايزال النازحون يصلون الى المحافظة بشكل مستمر هروبا من بطش مليشيا الحوثي الانقلابية .

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