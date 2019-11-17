- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة نازحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 - حريب
أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب ،اليوم، افتتاحها مخيماً جديداً (مخيم الامل) جنوب غرب مدينة مأرب، والذي يستوعي 30 اسرة نزحت مؤخرا الى المحافظة من محافظات تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتسلمت كل اسرة نازحة مستفيدة في المخيم الجديد الذي تم انشائه بدعم من مؤسسة يماني الخيرية وعدد من المنظمات والجمعيات الانسانية المحلية، وحدة سكنية مكونة من (خيمتين وخزان مياه وصرف صحي ) الى جانب معونات غذائية وايوائية وادوات طبخ ولعب اطفال.
الجديد ذكره ان عدد مخيمات النازحين في محافظة مأرب يصل نحو 33 مخيما وتجمعا للنازحين فيما لايزال النازحون يصلون الى المحافظة بشكل مستمر هروبا من بطش مليشيا الحوثي الانقلابية .
كانت هذه تفاصيل خبر مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة نازحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.