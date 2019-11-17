معين عبدالملك يلتقي الشخصيات الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، وعدد من الأعيان والشخصيات الاجتماعية بالوادي.



جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع التنموية والخدمية والأمنية في وادي وصحراء حضرموت، والأولويات العاجلة لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية واليات تنفيذها، وفق الإمكانات المتاحة.

Advertisements

وفي اللقاء، أشاد رئيس الوزراء، بما قدمته محافظة حضرموت من نموذج في جوانب الاستقرار والأمن، مؤكدا ان اليمن بعزيمة شعبها قادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والحرجة وستعود أقوى مما كانت.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة حضرموت، وان تكون نموذجا في النهوض الاقتصادي والتنموي.. مشيدا بدور أعيان ووجهاء وقبائل حضرموت في إسناد جهود الدولة والسلطة المحلية والأجهزة المختصة لحفظ الأمن والاستقرار، والحفاظ على التماسك الاجتماعي باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.

بدورهم عبر الحاضرون، عن تقديرهم لما تحظى به محافظة حضرموت من اهتمام القيادة السياسية، مشيرين إلى الأوضاع الراهنة والرؤى والمقترحات للبناء على النجاحات المحققة في الجوانب الأمنية والخدمية والاقتصادية.. مؤكدين دعمهم لكل الجهود الرامية لتحقيق مصالح أبناء حضرموت الذين يقفون إلى جانب القيادة الشرعية.