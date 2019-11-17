شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل صادمة ..ماهي قصة الاساور التي يرتديها الأمير محمد بن نايف والامير متعب بن عبدالله ..ولماذا اجبرهم بن سلمان على لبسها !؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فجرت صحیفة خلیجیة، مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أمی ًرا من الأسرة الحاكمة في السعودیة "آل سعود"، بینھم ولي العھد السابق محمد بن نایف، وذلك بأوامر ولي العھد محمد بن سلمان.

وزعمت صحیفة "الخلیج الجدید"، عن مصادر، أن السلطات السعودیة تراقب أكثر من 30 أمی ًرا من الأسرة الحاكمة عبر أساور رصد مصنوعة في كیان الاحتلال الإسرائیلي



وقالت المصادر، أن "من بین من یتم مراقبتھم بھذه الأساور ولي العھد السابق الأمیر محمد بن نایف، ورئیس الحرس الوطني السابق الأمیر متعب بن عبدالله"، بحسب زعم الصحیفة.

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وأفادت المصادر الخلیجیة، بأن "شركة NSO الإسرائیلیة تولت رصد اتصالات جمیع آل سعود نسا ًء ورجاًلا"، بأوامر محمد بن سلمان، بھدف منع أي محاولة للانقلاب علیھ.

وفي سیاق ذي صلة، ذكر أكادیمي سعودي في الخارج، أنھ تلقى اتصاًلا من أحد أفراد الأسرة الحاكمة، تحدث فیھ عن التضییق داخل والأسرة والمراقبة الحثیثة للأمراء.

وھذه لیست المرة الأولى التي یتم الكشف فیھا عن وضع السلطات السعودیة أساور إلكترونیة في أقدام المعارضین، خاصة ممن تم الإفراج عنھم مؤخرا، لمراقبة تحركاتھم، حسب مصادر معارضة وتقاریر صحفیة غربیة



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