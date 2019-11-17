الصحة العالمية تحذر من زيادة تدهور الوضع الصحي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية أن قرابة 15 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية “الحاد”، والذين يشكلون حوالي 26 في المائة ممن تم فحصهم منذ مطلع العام الجاري، محذرة من مخاطر المزيد من تدهور الوضع الصحي في البلاد، لا سيما في ظل استمرار الحصار السعودي الامريكي المفروض على البلاد.

وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، في بيان صادر الاحد، أنه تم فحص 63 ألف طفل تقريبا منذ مطلع العام الجاري، منهم 9 آلاف دون سن الخامسة، لافتا إلى أن 26 في المائة من الأطفال الذين تم فحصهم (قرابة 15 ألف طفل)، يعانون من “سوء التغذية الحاد والذي يمثل خطرا حقيقيا على حياتهم”.

وحذر البيان من تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد، والتي باتت تتهدد حياة اليمنيين عامة، وفئة الأطفال خاصة ، مؤكدا أن وضع الأطفال اليمنيين يزيد سوءا من شهر لآخر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور حاد جراء الحرب في البلاد، والذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.