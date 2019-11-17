الإعلان عن بدء تسجيل خريجي الثانوية العامة 2018- 2019م بالكليات العسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلن مصدر في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أنه بإمكان خريجي الثانوية العامة 2018ـ 2019م بقسميها العلمي والأدبي التسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية (الكلية الحربية ـ الكلية البحرية ـ كلية الطيران والدفاع الجوي) للعام 2019ـ 2020م.

وأشار المصدر إلى إن عملية تسجيل الطلاب من خريجي الثانوية العامة للأعوام من (2012 ـ 2013 وحتى 2017ـ 2018م) للالتحاق بالكليات العسكرية والتي كانت قد بدأت في 26 أكتوبر الماضي ستتواصل, وذلك حرصا من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على إعطاء الفرصة لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم الشروط من أي محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية.

ولفت المصدر إلى أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية لعملية التسجيل للدفع الجديدة والتي تتم عبر موقع وزارة الدفاع ” 26سبتمبرنت “www.26sep.net, ..مشيدا بالإقبال الكبير للطلاب على التسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية.