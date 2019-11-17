مصر تتخذ هذا القرار الصادم بخصوص اليمنيين الراغبين بالسفر اليها ..(تفاصيل)

اعلن مسئول في السفارة اليمنية بالقاهرة تعليق السلطات المصرية العمل بالقرار الذي يسمح بدخول مصر دون الحصول على فيزا مسبقة ابتداءا من اليوم الاحد 17/11/2019 .

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وكتب المستشار ابراهيم الجهمي رئيس شؤون المغتربين اليمنيين بسفارة القاهرة في منشور على صفحته في فيسبوك اطلع عليه موقع شبكة المحيط الإخبارية «تم تعليق قرار دخول المواطنين اليمنيين وغيرهم والمقيمين بدول الخليج العربي والاتحاد الاوربي وامريكا وكندا الى مصر دون فيزة مسبقة حتى اشعار آخر».

ولاقى قرار التعليق هذا انتقادات واسعة ، وقال ناشطون يمنيون ان مصر علقت القرار قبل ان تسمح بتطبيقه .

فيما هاجم اخرون الحكومة اليمنية وقالوا انها لا ترعى مصالح اليمنيين في الخارج ولا تعمل على تسهيل تنقلاتهم خارج اليمن.