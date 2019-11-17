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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" عودة الدكتور معين وحكومته الى عدن للمارسة اعمالهم حسب اتفاق الرياض

كشفت مصادر مطلعة، عن وصول رئيس الحكومة، الدكتور معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمباشرة مهام أعمالهم، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.



وأضاف المصدر ان رئيس الوزراء وفريقه عادوا إلى عدن مساء السبت، لمباشرة مهام أعمالهم، وتطبيع الأوضاع، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من الشهر الحالي.

جديد اب برس :

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واوضح المصدر ان رئيس الوزراء عاد إلى عدن قادما من السعودية برفقة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الأشغال ووزير الاتصالات، بعد أن تم التشاور مع طرفي اتفاق الرياض.



وأشار إلى ان التأجيل كان لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، إذ لا تزال المدينة تشهد ترتيبات أمنية مستمرة، يتولاها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لتسلُّم المدينة.

وكان مجلس الوزراء قرر، عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، الخميس الماضي، العودة إلى العاصمة عدن، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.