شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة و فيديو" في السعودية...مشاجرة بين طالبين في المدرسه تنتهي بمصرع أحدهما بطعنة في القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل

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مصادر تؤكد مقتل الطالب خالد بن حمد النهدي، بعد أن سدد له زميله طعنة في قلبه داخل مدرسة "أبوهريرة المتوسطة" بمحافظة #شرورة التابعة لمنطقة #نجران.

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مصادر تؤكد مقتل الطالب خالد بن حمد النهدي، بعد أن سدد له زميله طعنة في قلبه داخل مدرسة "أبوهريرة المتوسطة" بمحافظة #شرورة التابعة لمنطقة #نجران.

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. pic.twitter.com/3F6wo1WWZM — خبر عاجل (@AjelNews24) November 17, 2019

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