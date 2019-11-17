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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" الموت يفجع المرشد الإيراني علي خامنئي...مظاهرات عارمة تهز طهران

هتف محتجون إيرانيون بـ "الموت للديكتاتور" ما سبب فاجعة للمرشد الإيراني على خامنئي وأطار النوم من عينيه بحسب ناشطين إيرانيين .

فبعد أن أشعل قرار رفع أسعار البنزين بنسبة 50% أو أكثر شرارة الاحتجاجات في إيران، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو لتظاهرة على أوتوستراد حكيم في العاصمة طهران، حيث ردد المحتجون شعار "الموت للدكتاتور" في إشارة للمرشد علي خامنئي.

كما انتشرت على مواقع التواصل، مساء الجمعة، مقاطع فيديو للاحتجاجات بمدن عدة في البلاد، منها مدينتا بهبهان ومشهد.

جديد اب برس :

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وهتف المتظاهرون الغاضبون في مشهد بشعارات ضد النظام، منها "الموت للدكتاتور"، في حين هتفوا في بهبهان "لا غزة لا لبنان - روحي فداء إيران".

وتداولت مواقع التواصل العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات المواطنين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

إلى ذلك، أفاد ناشطون بمقتل متظاهر في مدينة سيرجان وسط البلاد، على يد قوات الأمن التي فتحت النار بشكل عشوائي على جموع المحتجين. كما أكدوا إضرام النار بمحطة للوقود في المدينة، مع استمرار التجمعات في مختلف المحافظات حتى ساعات متأخرة من ليل الجمعة، تزامناً مع دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل لتجمعات احتجاجية في كافة المحافظات في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح السبت.