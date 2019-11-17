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عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير: لاتتناولها على معده فارغه لانها ستدمر صحتك تماماً.. تعرف عليها

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها على الريق حتى وإن كانت صحية، حيث أن المعدة تكون فارغة، ويجب إختيار الطعام الذي يدخل إليها حتى لا يسبب أي اضطرابات بها.

إليك قائمة بأطعمة ومشروبات لا يجب تناولها على الريق، والبدائل الصحية لها.

جديد اب برس :

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1-الموز

على الرغم من احتواء الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، ولكنه أيضاً حامض ويحتوي على كثير من السكر. ويؤدي تناول الطعام الحمضي على معدة فارغة لحدوث مشكلات في الأمعاء، كما أن تناول أطعمة غنية بالسكر في الصباح يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس واستنزاف الطاقة بعد بضع ساعات.

ولكن في حالة إضافة قطع من الموز إلى الشوفان مع الحليب، فيمكن تناوله في الصباح.

2-الزبادي المحلى

لا ينصح بتناول الزبادى المحلى على الريق لأنه غني بالسكريات الصناعية الضارة.

والأفضل هو تناول الزبادي اليوناني وتحليته بالعسل أو الفاكهة.

وإن كان الزبادي دون تحلية، فيمكن تناوله دون قلق، حيث أنه إفطار صحي ويساعد في فقدان الوزن.

كما يفضل تناول كوب الزبادي دون تحلية في المساء، لأنه يساعد في الهضم والتخلص من اضطرابات المعدة.

يعتبر الشوفان خيار صحي لوجبة الإفطار، حيث أنه غني بالألياف والفيتامينات والبروتين، ولا يحتوي على الغلوتين.

ومع ذلك، يحتوي الشوفان الجاهز على الكثير من السكر والألوان الصناعية، مما يفقده قيمته الغذائية.

إن لم يكن هناك وقت لإعداد الشوفان الأصلي دون إضافات، فيمكن شراء الشوفان الجاهز غير المحلى.

3-الخضروات الخضراء النيئة

أيضاً تعد الخضروات من الأطعمة الصحية والمفيدة، ولكن تناولها على معدة فارغة قد يزيد من فرص الإصابة بالإنتفاخات والغازات وتهيج والام البطن.

حيث أن أغلب أنواعها تحتوي على الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تسبب اثار جانبية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالهضم.

4- الطماطم

إن الطماطم من الخضروات الغنية بالفيتامينات، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ولكن لا ينبغي تناولها على معدة فارغة لأنها يمكن أن تسبب الام البطن.

كما أن الطماطم تحتوي على الأحماض التي تسبب مشاكل في الأمعاء عند تناولها على الريق.

5-الفاكهة الحمضية

ينصح بتجنب الفاكهة الحمضية على معدة فارغة مثل البرتقال والليمون والغريب فروت، وخاصةً لمن لديهم معدة حساسة، كونها تتفاعل بشكل سلبي مع العصارة الهضمية وتسبب تهيج وحرقة بالمعدة.

كما ينصح بتجنب الفاكهة الحمضية على الريق للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لأن هذه الفواكه تحتوي على الكربوهيدرات، والتي تؤدي لرفع مستويات السكر في الصباح.

6-المشروبات الباردة

ينبغي تجنب أي مشروبات باردة على الريق لأنها تسبب تهيج المعدة والأمعاء.

كما أن المشروبات الغازية الباردة ستؤدي إلى الإنتفاخ والشعور بعدم الراحة في البطن.

وينصح بتناول كوب من الماء الدافىء في الصباح قبل وجبة الإفطار، لأنه يحسن الهضم والدورة الدموية، ويساعد في تخفيف الوزن.

7-الكمثرى

تحتوي الكمثرى على ألياف يمكن أن تلحق الضرر بالأغشية المخاطية الحساسة بالمعدة عند تناولها على الريق.

ولكن هذا لا يعني عدم تناول الكمثرى، لأنها من الفواكه المفيدة للصحة والمغذية، حيث تحتوي على كثير من الفيتامينات والبوتاسيوم، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

8-القهوة

يقوم كثير من الأشخاص بتناول القهوة أو المشروبات الغنية بالكافيين على الريق، وهي عادة ضارة بالصحة، حيث تؤدي لاضطرابات في المعدة والهضم، وتسبب الإنتفاخ وتهيج الأمعاء.

وفي حالة صعوبة التوقف عن تناول القهوة صباحاً، فليكن هذا بعد تناول وجبة الإفطار.