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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" صدم كل المعازيم...عروسين يقوما بهذا العمل الفاضح وسط الحضور

أثار حفل زفاف أقيم في مصر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو منه يوضح ما ارتدته العروس والعريس في الحفل وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة، والذي أظهر العروس مرتدية جمبسوت جينز أزرق، وحذاء عاديًا أبيض، إلا أنها احتفظت بالطرحة البيضاء على رأسها، حيث يبدو أنها أرادت تمييز نفسها عن الحضور من خلالها.

جديد اب برس :

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أما العريس فكان ظهوره مثيرًا للجدل أيضًا، حيث ارتدى قميصًا أبيض وأعلاه جاكيت جينز، ومن الأسفل ارتدى شورت جينز.

ولم يكتف الثنائي بإثارة الجدل من خلال ملابسهما الغريبة في ”ليلة العمر“ كما اعتاد أن يسميها الجميع، حيث قدما وصلة رقص شعبي على أنغام أغنية ”مافيا“ للفنان محمد رمضان، وسط دهشة الحاضرين لحفل الزفاف.