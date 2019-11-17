البحسني يتعرَف على مكونات مصنع انتاج الجبس بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا اليوم ، إدارة شركة حضرموت الأهلية للجبس المحدودة .
واستمع المحافظ ، من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد سالم باحكيم ، ومديرها التنفيذي د. أحمد سالم باريان ، إلى سير العمل في بدايات تأسيس مصنع انتاج مادة الجبس والمشتقات الجبسية الذي يعد من أكبر المصانع على مستوى الوطن ، ومن المقرر أن ينتج 240 ألف طن من مادة الجبس ومشتقاتها في العام الواحد .
وأكد المحافظ دعم قيادة السلطة المحلية للاستثمار وتسهيل اجراءات المستثمرين الجادين ، مشيراً الى أهمية المشروع الذي يشرف عليه استشاريون ذوو كفاءة من دول خارجية.
ووجه المحافظ الجهات الامنية وذات العلاقة بتسهيل انجاز المشروع وتذليل أي صعوبات تعترض سير انجاز المصنع .
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