شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يؤكد دعم مشاريع الاستثمار في حضرموت.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمكتبه بالمكلا اليوم عدداً من المستثمرين من أبناء حضرموت المقيمين في الخارج.

وتعرّف المحافظ على المشاريع الاستثمارية التي يعتزم المستثمرون محمد عمر الجابري وخالد خميس النهدي اقامتها في حضرموت. Advertisements وأكد المحافظ دعمه للمستثمرين في المحافظة ، موجهاً الجهات ذات العلاقة بتسهيل اجراءات المستثمرين ، مشيداً بدعم رجل الخير محمد عمر الجابري في اقامة مشاريع الزواج الجماعي في منطقة غيل عمر ومديرية ساه ، ومؤكداً أهمية مشاركة رجال الخير في دعم الشباب واقامة المشاريع التي تخدمهم .

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