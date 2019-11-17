مجلس إدارة جامعة "آزال" بصنعاء يكشف عن تحرك حوثي للسطو عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

كشف المستشار القانوني لمجلس إدارة جامعة "آزال" الخاصة في العاصمة صنعاء، المحامي عبدالله سلطان شداد، عن مساع تجريها ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، لمصادرة الجامعة.



وقال المحامي، في بلاغ للنيابة العامة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن المدعو عادل المتوكل مندوب ما يسمى "الحارس القضائي" لدى جامعة آزال والمراجع المالي المدعو إبراهيم العميسي، هددا رئيس الجامعة والأمين العام بالسجن.

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وأضاف إن القياديين الحوثيين، المتوكل والعميسي، أطلقا تهديداً صريحاً لرئيس الجامعة والأمين العام، أمام الطلاب، بالسجن والنفي إلى خارج اليمن.

وقال إن المذكورين هددا بأن ما يتخذ من إجراءات قانونية من قبل المحامي والمستشار القانوني لن ينفع الجامعة ولا رئيس الجامعة والموظفين.

وأشار المستشار القانوني إلى أن هذه التحركات الحوثية محاولة للسيطرة على الجامعة تحت ذريعة ملكيتها لأحد البرلمانيين المتواجدين خارج اليمن.

وأكد المحامي عبدالله شداد أن جامعة آزال مملوكة لعدد 18 أكاديمياً ورجال أعمال مقيم غالبيتهم في العاصمة صنعاء وقليل منهم يقيم في محافظات أخرى.