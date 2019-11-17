بعد سقوط قتلى وجرحى.. التوتر سيد الموقف بين فصائل المرتزقة في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة



تصاعدت حدة التوتر بين فصائل المرتزقة، اليوم الأحد، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين حول تفجير الاوضاع العسكرية في مديريتي حبان ومرخة بمحافظة شبوة.

وفيما اتهمت وسائل إعلامية تابعة لحزب الاصلاح الموالية للسعودية، ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً باستحداث نقاط عسكرية في المديرية واختطاف عددا من الشخصيات المناصرة للفار هادي. قالت هيئة رئاسة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولة عن “النخبة الشبوانية” أن عدد من القيادات العسكرية الإخوانية حاولت تفجير الوضع في شبوة وبعض المحافظات الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقته، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بينهما عقب تعرض أحد معسكرات الفار هادي ومليشيا حزب الإصلاح للقصف.

وأضافت المصادر أن معسكر خمومة بمديرية مرخة تعرض لقصف مدفعي وقذائف “هاون” أعقبه هجوم مباشر على المعسكر من قبل ما يسمى النخبة الشبوانية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.