مستوصف مكة الطبي في بويش يقدم أدوية مجانية لمرضى السكري بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

بمناسبة اليوم العالمي للسكري، ساهم مستوصف مكة الطبي بمنطقة بويش في تخفيف معاناة المرضى بالتعاون مع الشركة المصرية للأدوية وذلك من خلال تقديم للمرضى أدوية السكري والكوليسترول مجانا.

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كما نفذ المستوصف خصومات بنسبة 50% من رسوم العيادات وكذا خصم 30% من الفحوصات الطبية بالإضافة إلى أن هناك عيادة تخصصية يباشر فيها دكتور أخصائي كل أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية لتخفيف معاناة المرضى المصابين بهذا المرض المزمن.

تجدر الأشارة إلى أن هناك فريق تطوعي سيقوم بعمل الفحص للجمهور من أجل المساهمة في نشر التوعية الصحية بين أوساط المجتمع .