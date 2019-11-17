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الكثيري يبحث مع وزير الخارجية تعزيز نشاط الوزارة في سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الكثيري يبحث مع وزير الخارجية تعزيز نشاط الوزارة في سيئون

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مع معالي وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي سبل تعزيز نشاط الوزارة في مدينة سيئون عاصمة مديريات وادي حضرموت و الصحراء .

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و في اللقاء اشاد وزير الخارجية الحضرمي بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء في المحافظة على عمل مؤسسات الدولة و تقديم الخدمات الحكومية لكل اليمنيين خصوصا في ظل ظروف الحرب و توقف كثير من الخدمات في المحافظات .

 

و ناقش اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بعمل وزارة الخارجية في وادي حضرموت و سبل تطويرها لما فيه خدمة للمواطنين و طالبي خدمات وزارة الخارجية.

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