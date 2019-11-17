شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمر يناقش احتياجات مديرية حصوين في الجانب الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة ناقش الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر مع مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد ومدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمديرية وحاجتها من الخدمات الصحية .

Advertisements وكرس اللقاء لمناقشة توفير مادة الديزل الخاص بتشغيل مولد المستشفى الريفي وسيارة الاسعاف بعد انقطاعها منذ شهر سبتمبر. كما استعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه مكتب الصحة والسكان في مديرية حصوين والعمل على توفير الإمكانيات المناسبة. وعبر مدير عام مديرية حصوين عن شكره وتقديره لتجاوب الأخ الأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام مكتب الصحة والسكان وتعاونهما في تقديم مختلف التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات الماثلة.

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