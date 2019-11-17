إدارية مديرية حصوين تتخذ إجراءات رادعة  لحماية الثروة السمكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
ناقشت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمديرية حصوين اليوم و بحضور مدير عام الرقابة والتفتيش البحري في المحافظة الأستاذ عبدالعزيز بن عليان وممثل الهيئة العامة للمصائد السمكية والأجهزة الأمنية في المديرية ومسؤلي مواقع الانزال في جميع مناطق المديرية وكذا الصيادين.
الاجتماع الذي دعا إليه مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد، وقف أمام ظاهرة الاصطياد العشوائي وقيام بعض الصيادين باستخدام وسائل الاصطياد الممنوعة كالشرطوانات والغوص والعدامات والحاويات والشباك الاسرائلي وقضية الإستعانة بصيادين من خارج المديرية وما تخلفه هذه الوسائل من أضرار بالثروة السمكية والأحياء البحرية.
وبعد مناقشة مستفيضة أقر الاجتماع تكثيف محاربة الصيد الجائر و ضرورة تفعيل دور الرقابة البحرية وتسيير دوريات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضدهم لما من شأنه حماية الثروة السمكية في سواحل المديرية.
وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية حصوين وبموجب تكليف مدير عام المديرية قد استدعت أكثر من 30 صياداً مخالف من جميع مناطق المديرية للتعهد بعدم تكرار المخالفات وتوقيع محضر رسمي.
وشددت الهيئة الإدارية على المتابعة المستمرة من قبل المصائد السمكية من خلال تجهيز قارب مزود بكافة الوسائل الممكنة وتزويده بأفراد من الأمن من اجل ضبط المخالفين والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر.
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