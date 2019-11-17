اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة أوضاع واحتياجات مكاتب الصحة والسكان بمديريات المهرة

0 نشر
اليمن العربي - الغيضة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة أوضاع واحتياجات مكاتب الصحة والسكان بمديريات المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

مناقشة أوضاع واحتياجات مكاتب الصحة والسكان بمديريات المهرة

الخليج 365 - الغيضة

ترأس الامين العام المجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، اليوم، لقاءا موسعا ضم مدراء مكاتب الصحة والسكان بالمديريات .

 

Advertisements

وناقش اللقاء - الذي حضره  مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عوض مبارك سعد -  الصعوبات والمعوقات  التي تواجه مكاتب الصحة وتحول دون تنفيذ خططها وبرامج عملها في تحسين الخدمات الصحية في المديريات.

 

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة طبيعة النفقات التشغيلية لمكاتب الصحة.

واستمع نيمر من مدراء مكاتب الصحة إلى مجمل الأوضاع واحتياجات المديريات من الخدمات والمشاريع الصحية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت بالقطاع الصحي باعتباره أولوية قصوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة أوضاع واحتياجات مكاتب الصحة والسكان بمديريات المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا