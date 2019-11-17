مناقشة أوضاع واحتياجات مكاتب الصحة والسكان بمديريات المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الغيضة

ترأس الامين العام المجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، اليوم، لقاءا موسعا ضم مدراء مكاتب الصحة والسكان بالمديريات .



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وناقش اللقاء - الذي حضره مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عوض مبارك سعد - الصعوبات والمعوقات التي تواجه مكاتب الصحة وتحول دون تنفيذ خططها وبرامج عملها في تحسين الخدمات الصحية في المديريات.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة طبيعة النفقات التشغيلية لمكاتب الصحة.

واستمع نيمر من مدراء مكاتب الصحة إلى مجمل الأوضاع واحتياجات المديريات من الخدمات والمشاريع الصحية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت بالقطاع الصحي باعتباره أولوية قصوى.