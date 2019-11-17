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مكتب الصحة والسكان بالمهرة يتسلم دفعة جديدة من المساعدات الطبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

مكتب الصحة والسكان بالمهرة يتسلم دفعة جديدة من المساعدات الطبية

الخليج 365 - المهرة

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم، دفعة جديدة من المساعدات الطبية مقدمة دعما من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر  ومدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد.

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وتقدر كمية  المساعدات ب(30) طناً وهي مكونة من أدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى (2) أجهزة  غسيل كلوي ومحاليل خاصة ضمن مبادرات  مركز الملك سلمان للإغاثة في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

 

من جانبه ثمن الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر هذه الجهود الإنسانية الطيبة من  مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مشيدا بما قدمه المركز من مساعدات إنسانية وخدمات متعددة أسمعت كثيرا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في إطار دعم واهتمام حكومة المملكة العربية الشقيقة للمحافظة في مختلف المجالات.

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