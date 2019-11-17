- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة والسكان بالمهرة يتسلم دفعة جديدة من المساعدات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم، دفعة جديدة من المساعدات الطبية مقدمة دعما من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر ومدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد.
وتقدر كمية المساعدات ب(30) طناً وهي مكونة من أدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى (2) أجهزة غسيل كلوي ومحاليل خاصة ضمن مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.
من جانبه ثمن الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر هذه الجهود الإنسانية الطيبة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مشيدا بما قدمه المركز من مساعدات إنسانية وخدمات متعددة أسمعت كثيرا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في إطار دعم واهتمام حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمحافظة في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الصحة والسكان بالمهرة يتسلم دفعة جديدة من المساعدات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.