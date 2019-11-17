انقذوا المواطن المصري واليمني..  مناشدة عاجلة لتحسن معامل التحاليل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أطلق المهندس أمين الحاتمي صيحة غضب نتيجة لتضارب نتائج وأخطاء قد تؤدي إلى الوفاة أو القيام بجراحة لا يحتاجها المريض بسبب خطأ في نتيجة تحاليل مع وجود تفاوت كبير بين أسعار التحاليل من معمل إلى آخر.



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وقال لقد تلقينا بلاغ من أحد المرضى في مصر قال قمت بإجراء التحليل الذي طلبها الطبيب وذهبت في اليوم التالي لطبيبي المعالج والذي بمجرد أن رأى التحليل صاح غاضبا مستحيل تكون هذي تحليلك ورأيت على تقسيمات وجهه الدهشة والغضب حيث قال لي: هذه النتيجة خاطئة وأشك فيها وقال هذي مستحيل تكون تحاليلك على الإطلاق ثم طلب منى إعادة التحليل في معمل آخر، وبالفعل ذهبت إلى معمل آخر، وقمت بإجراء ذات التحليل وكانت النتيجة مختلفة تماما عن النتيجة السابقة، متسائل، ماذا لو لم ينتبه طبيبي المعالج وشكه في تلك النتيجة، وكان تشخيص علاجه لي بناء على النتيجة الخاطئة؟.

وأضاف عندنا الأدله الكافية التي تثبت صحة كلامنا وفي الايام القادمة سنقدم كل الاوراق الى وزارة الصحة المصري.