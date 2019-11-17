رئيس الوزراء يشيد بقبائل البيضاء ودورهم في التصدي للميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، بدور قبائل البيضاء وأبنائها في التصدي الشجاع للانقلاب الحوثي وتلقين عناصره المتمردة هزيمة قاسية ومذلة، والالتفاف صفا واحدا لمناصرة إخوانهم في المحافظات الأخرى لاستعادة السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة.



وأكد ان التضحيات الجسيمة التي يقدمها كل الشرفاء على امتداد اليمن ستظل محل فخر واعتزاز جميع أبناء الوطن وسيكتبها التاريخ بأحرف من نور.

جاء ذلك خلال لقاءه، محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، حيث جرى مناقشة مستجدات سير المعارك وآلية استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية.

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واستمع رئيس الوزراء من المحافظ السوادي إلى شرح موجز حول مستجدات الجبهات في محافظة البيضاء والاحتياجات الضرورية لاستكمال تحرير ما تبقى من أجزاء ومناطق المحافظة.

وأكد الدكتور معين أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تولي كافة المناطق المحررة اهتماماً خاصاً..مشيراً أن الحكومة تسعى دائماً إلى عودة الحياة وتطبيع الأوضاع من خلال تمكين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية من مزاولة عملها وفقا والإمكانيات المتاحة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تلاحم وتكاتف أبناء محافظة البيضاء واستمرار مساندتهم لبواسل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من فلول المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

بدوره عبر محافظ البيضاء عن تقديره لاهتمام الحكومة ودعمها احتياجات المحافظة ودورها في تطبيع الأوضاع في مختلف المجالات.. مشيرا إلى ان العمليات العسكرية مستمرة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة البيضاء، وحتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية.