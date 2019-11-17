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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : بعد سهرة مختلطه...معركة عنيفه بين شباب وفتيات بمظهر فاضح في دوله خليجية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمشاجرة بين عدد من الشبان برفقتهم فتيات في الكويت.

وأظهر المقطع المتداول عددًا من الشباب ممسكين بالعصي والأدوات المستخدمة في الضرب، وقام بعضهم بتحطيم أجزاء من سيارة، يبدو أن قائدها ضمن أحد طرفي المشاجرة.

ويشاهد في المشاجرة عدد من الفتيات كنّ برفقة المتشاجرين ويرتدين ملابس سهرة.

وأشار نشطاء الى أنّ المشاجرة وقعت في منطقة الخيران بمحافظة الأحمدي في الكويت بعد انتهاء السهرة، دون معرفة الأسباب.

جديد اب برس :

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وأثار المقطع استياءً واسعًا وردود فعل غاضبة في الشارع الكويتي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون السلطات بالتدخل لمنع مثل هذه الحوادث.

ويعتذر "إب برس" عن نشر مقطع الفيديو لاحتوائه على مشاهد غير لائقة.