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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 17-11-2019? - آخر تحديث الأحد 17-11-2019? "فيديو" هل تذكرون القاضي الذي حكم على صدام حسين بالاعدام...مفاجأة صاعقه اليوم بشأن "القاضي" منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية سابقا والقاضي، الذي أشرف على إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، يفتح ملفات الفساد في العراق. المزيد في الفيديو التالي: جديد اب برس : Advertisements

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