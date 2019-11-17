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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..أمير سعودي يرد على مذيعة "الجزيرة" بعد حجبه "خوفًا على نفسها من الشيطان"

جديد اب برس : Advertisements الة من الجدال تطورت إلى الاشتباك بين الإعالمية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، والأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، عبر موقع التجوينات القصيرة "تويتر".

الأزمة بدأت بتغريدة نشرها الأمير السعودي عن ولي العهد

فيما ردت عليه مذيعة الجزيرة معلقة :" أقشعرّ بدني"، فدخل الطرفين في تبادل تصريحات عنيفة، وقال الأمير السعودي :" بدأتِ معي سجالًا منذ مدة وضاق بك الحال وعدمتِ الحجة فهربتِ مستخدمة( البلوك).. والآن ( تمنشنينني) مرة أخرى بعد أن أزلتِ البلوك.. بالمناسبة ليس عيبًا أن تتابعيني من حساب آخر.. يا سيدة غادة ( عويص) وضعك.. وهذا آخر رد منّي عليك وسأستخدم معك خاصية الكتم فالبلوك كثير عليك..!".

فردت غادة عويس :" بصراحة وقتها حظرتُك من شدة "وسامتك" خفت على نفسي من الشيطان.. اليوم وبعدما استجمعت "قواي وإرادتي" يا وسيم يا ابن مساعد، ربنا ساعدني على فكّ الحظر عنك يا عبد الرحمن ترافولتا".

وتابع الأمير السعودي ": بما أنني استخدمت خاصية الكتم مع مذيعة الجزيرة غادة عويس أتمنى ممن يود من الأحبة المتابعين إذا وجد عنده وقت فراغ أن يخبرها أن هناك مظاهرات في إيران علها تخبر قناتها لتسلط عليها ولو بقدر 10٪ من تغطيتها للمظاهرات في دول ليست على وفاق مع الجزيرة!".

وردت مذيعة الجزيرة بإعادة نشر تدوينة قالت فيها من قبل" بصراحة هذا الحساب خظرته لأنني لم اتحمل كمية (الوسامة) فيه"، معلقة قائلة :" كنت صريحة معك وقتها لماذا تلومني يا عبد الرحمن ترافولتا؟؟؟؟ عجيب!". الة من الجدال تطورت إلى الاشتباك بين الإعالمية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، والأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، عبر موقع التجوينات القصيرة "تويتر".الأزمة بدأت بتغريدة نشرها الأمير السعودي عن ولي العهد محمد بن سلمان قال فيها :" قائد لا يتحدث عبثًا إن قال فعل.. أثبت هذا في كل .. أكرر:في كل..ما قاله.. طالب كثيرون- كرهًا أو حبًا-في السعودية -برد عسكري على ايران بعد هجوم أرامكو وتصرفت بلادي بحكمة ولم تُستدرج لرد كان سيخدم إيران بحشد داخلها مع النظام واحتفظت بحق الرد في وقت هي تختاره".فيما ردت عليه مذيعة الجزيرة معلقة :" أقشعرّ بدني"، فدخل الطرفين في تبادل تصريحات عنيفة، وقال الأمير السعودي :" بدأتِ معي سجالًا منذ مدة وضاق بك الحال وعدمتِ الحجة فهربتِ مستخدمة( البلوك).. والآن ( تمنشنينني) مرة أخرى بعد أن أزلتِ البلوك.. بالمناسبة ليس عيبًا أن تتابعيني من حساب آخر.. يا سيدة غادة ( عويص) وضعك.. وهذا آخر رد منّي عليك وسأستخدم معك خاصية الكتم فالبلوك كثير عليك..!".فردت غادة عويس :" بصراحة وقتها حظرتُك من شدة "وسامتك" خفت على نفسي من الشيطان.. اليوم وبعدما استجمعت "قواي وإرادتي" يا وسيم يا ابن مساعد، ربنا ساعدني على فكّ الحظر عنك يا عبد الرحمن ترافولتا".وتابع الأمير السعودي ": بما أنني استخدمت خاصية الكتم مع مذيعة الجزيرة غادة عويس أتمنى ممن يود من الأحبة المتابعين إذا وجد عنده وقت فراغ أن يخبرها أن هناك مظاهرات في إيران علها تخبر قناتها لتسلط عليها ولو بقدر 10٪ من تغطيتها للمظاهرات في دول ليست على وفاق مع الجزيرة!".وردت مذيعة الجزيرة بإعادة نشر تدوينة قالت فيها من قبل" بصراحة هذا الحساب خظرته لأنني لم اتحمل كمية (الوسامة) فيه"، معلقة قائلة :" كنت صريحة معك وقتها لماذا تلومني يا عبد الرحمن ترافولتا؟؟؟؟ عجيب!".

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