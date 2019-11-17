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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو مرعب ومخيف" شاب سعودي يتحدى الطبيعة القاتلة قبل قليل ونهايته مأساوية وصادمة للجميع...مغامرة الموت الحقيقية

تداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق إقدام شاب سعودي على تحدي الطبيعة القاتلة؛ ظنًا منه أنه يستطيع النجاح، إلا أن نهايته كانت مأساوية.

وأظهر الفيديو المتداول بعنوان "مغامرة الموت"، الشاب السعودي وهو يقتحم بسيارته سيول جارفة في أحد أودية المملكة الصحراوية، بهدف العبور إلى الضفة الثانية.

جديد اب برس :

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وتجمع العشرات حول الضفتين، وترقبوا محاولة الشاب السعودي وحبسوا أنفاسهم للقطات المثيرة، إلا أنه لحظة نزول السيارة إلى الوادي، جرفتها السيول العنيفة ومعها السائق.

وبحسب ما يتضح في الفيديو، فإن السيارة بدأت بالتمايل داخل السيل الذي غطى القسم الأكبر منها، ما أجبر سائقها على الصعود لسقفها وانتظار المساعدة.

ووقف عدد كبير من الحاضرين، وبينهم عائلات جاءت للتنزه، لمشاهدة ما سينتهي إليه حال الشاب، الذي نزل إلى السيارة مرة أخرى في محاولة لإخراجها لكنه فشل.