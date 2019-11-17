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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" أثناء الرقص ...سقوط رحم إمرأة في ميدان عام

في حالة نادرة، تعرض رحم سيدة صينية في الستين من عمرها، إلى السقوط من مهبلها عندما كانت ترقص في ميدان عام.

واعتقدت السيدة التي لم يُكشف عن هويتها، أن واقعة سقوط رحمها سببها الرقص المفرط، لكن الطبيبة أخبرتها أن السبب المرجح أكثر هو الولادة، وفقًا لما جاء في صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

جديد اب برس :

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وقالت الصحيفة، إن ”السيدة استشارت طبيبة بمركز صحة الأم والطفل في مدينة شوزهو الصينية، حيث شعرت بسقوط لحم من أعضائها التناسلية، وشكّت في إصابتها بورم، إلا أن الطبيبة سونغ هونغ جوان، كشفت للسيدة أنها عانت من هبوط في الرحم، وأن سبب ذلك قد يكون ناتجًا عن إنجابها طفلًا كبيرًا في سن مبكرة ولم يتم علاج حالتها آنذاك“.

وكشفت سونغ عن أنها ”أجرت عملية جراحية للسيدة، وأنها تتلقى العناية اللازمة الآن وفي مرحلة التعافي، كما أوضحت أن السيدة بالحالة نفسها منذ فترة، إلا أن سقوط رحمها لم يكن واضحًا مثل هذه المرة“.تداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق إقدام شاب سعودي على تحدي الطبيعة القاتلة؛ ظنًا منه أنه يستطيع النجاح، إلا أن نهايته كانت مأساوية.

وأظهر الفيديو المتداول بعنوان "مغامرة الموت"، الشاب السعودي وهو يقتحم بسيارته سيول جارفة في أحد أودية المملكة الصحراوية، بهدف العبور إلى الضفة الثانية.