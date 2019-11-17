جامعتي عدن وأبين تشاركان في تكريم الدكتور جمال بو طيب بالمغرب.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365

شاركت جامعتي عدن وأبين في فعالية تكريم الأستاذ الدكتور، جمال بو طيب كشخصية أدبية كبيرة في الساحة المغربية والعربية، وذلك في الملتقى الدولي الأول الذي نظمه مركز آفاق للدراسات الثقافية المغربية اليمنية، بالتعاون مع الجامعتين في مدينة فاس بالمغرب .



ويهدف هذا الملتقى إلى تعميق العلاقات الثقافية اليمنية المغربية، وتشجيع الشباب، وتكريس ثقافة الاعتراف، حيث كرم المركز

وقد القيت خلال الملتقى عدد من الكلمات عن السلطة المحلية السلطة المحلية لفاس مكناس بالمملكة المغربية، وكلمة رئيس الملتقى الدكتور/ ماجد قائد، وكلمة رئيس مركزآفاق الدكتور/ أحمد الحسني التي تطرقت إلى المكانة الأدبية للدكتور/جمال بوطيب على المستويين المغربي والعربي من خلال نتاجه الأدبي والفكري الذي أثرى الثقافة العربية وشكلت إصداراته الأدبية منهلاً للباحثين العرب لاينضب.

كما القيت كلمة عن اللجنة المنظمة للملتقى القتها السيدة/ أمينة الازهري، وكلمة أخرى عن الطلبة الدارسين في المجال الادبي القاها الطالب /محمد جوهر اشادتا بجواهر دواوين السرد الإبداعي الأدبي للدكتور/بو طيب وعكسه في الدراسات الأدبية والفكرية.

وتم خلال الجلسة التي أدارتها كاتبة المركز الدكتورة/ أسماء وردي، تكريم الدكتور/ المحتفى به بدرع المركز، ودرعي جامعتي عدن و أبين، وشهادة تقديرية، وهدايا رمزية،مقابل نتاجه الأدبي والفكري والإبداعي في هذا المجال.

من جانبه القى المحتفى به الدكتور/جمال بو طيب كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكره وتقديره وإمتنانه للجهات التي كرمته وعلى رئسها جامعتي عدن وأبين .

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وجمال بوطيب (ولد في 10 أبريل 1968 بوجدة - ) أكاديمي وكاتب مغربي عضو جمعيات وهيئات وطنية وعربية مختلفة، له مؤلفات عدة، حاصل على الدكتوراه في الأدب الحديث تخصص الرواية والنقد والمسرح. يشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمدينة فاس، ويتوزع إنتاجه بين الكتابة السردية والشعرية والنقدية.