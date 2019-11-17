رئيس الوزراء يطلع على مستجدات الأوضاع في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365

إطلع رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، على مستجدات الأوضاع في محافظة مأرب في ضوء الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، والاحتياجات المستقبلية على المدى القصير والمتوسط، في إطار الأولويات الملحة والعاجلة خاصة في المجالات ذات الأولوية والتي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين، والنازحين في المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأحد، بمحافظ المحافظة، اللواء، سلطان العرادة، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

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وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة يما فيها في مجال البنى التحتية خاصة مطار مأرب ومشاريع الطرق الحيوية وغيرها .. منوهاً بإهتمام القيادة السياسية بمحافظة مأرب نظرا لما قدمته من نموذج متميز في تحقيق النهوض والتعافي من الحرب التدميرية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ضمن مخططها التخريبي الذي استهدف اليمن واليمنيين دون استثناء.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية وكافة الأجهزة المختصة في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استئناف تصدير النفط الخام، بما يعود بالفائدة على المحافظة والاقتصاد الوطني بشكل عام .. مؤكدا دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب.

بدوره ثمن محافظ مأرب الدعم الحكومي المستمر لقيادة السلطة المحلية ومتابعة رئيس الوزراء اليومية لمستوى الأداء وتوجيهاته بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات .. مشيرا إلى ان الجهود جارية وبوتيرة عالية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة، بما فيها الممولة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.