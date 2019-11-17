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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة .. محلي حصوين يتخذ عدد من الإجراءات لمنع الصيد الجائر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية حصوين محافظة المهرة، في إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة مدير عام المديرية، ياسر الأسد، إتخاذ عدد من الإجراءات لمنع الإصطياد الجائر في شواطئ المديرية .
وأكدت الهيئة على لى ضرورة تفعيل دور الرقابة البحرية وتسيير دوريات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضدهم لما من شأنه حماية الثروة السمكية في سواحل المديرية .
وشددت الهيئة الإدارية على المتابعة المستمرة من قبل المصائد السمكية من خلال تجهيز قارب مزود بكافة الوسائل الممكنة وتزويده بأفراد من الأمن من اجل ضبط المخالفين والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر.
وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام الرقابة والتفتيش البحري في المحافظة عبدالعزيز بن عليان وممثل الهيئة العامة للمصائد السمكية والأجهزة الأمنية في المديرية ومسؤلي مواقع الانزال في جميع مناطق المديرية وكذا الصيادين، إلى بحث الإجراءات التي تحفظ الشواطئ من عمليات الصيد الجائر التي تتسبب بتدمير البيئة البحرية .
وفي الإجتماع دعا مدير عام مديرية حصوين إلى الوقوف وبحزم أمام ظاهرة الاصطياد العشوائي واستخدام وسائل الاصطياد الممنوعة كالشرطوانات والغوص والعدامات والحاويات والشباك الممنوعة لما تخلفه هذه الوسائل من أضرار بالثروة السمكية والأحياء البحرية.
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