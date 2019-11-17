مصرع عسكريين سعوديين على الحدود اليمنية السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

اعترف النظام السعودي، اليوم الأحد، بمصرع اثنين من قواته، على الحدود الجنوبية مع اليمن.

واشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الى مصرع فارس سعيد الغامدي، وبدر عيسى السلمي، دون الحديث عن رتبتهما العسكرية.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكريين الاثنين، غير أن السعودية اعلنت مطلع الشهر الحالي مقتل 5 من جنودها في المعارك الدائرة بين الجيش السعودي ومرتزقته وبين ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة جيزان، جنوب غربي المملكة.

كما اعلنت الامارات في ذات التوقيت، مقتل أحد جنودها على ايدي الجيش واللجان الشعبية.