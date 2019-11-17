صحيفة عربية تكشف أسباب تحرك السعودية لإنهاء عدوانها على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

نشرت صحيفة “”نيزافيسيمايا غازيتا” مقالا للكاتب يغور سوبوتين تحت عنوان “الرياض تخرج من الصراع مع أبوظبي”، تحدث فيه حول الأسباب التي تدفع الرياض إلى إنهاء عدوانها على اليمن.

وقال سوبوتين “تعزز المملكة العربية السعودية عملية التسوية في اليمن، عشية الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية، أمام المستثمرين، في الـ 17 من نوفمبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الشرقية والإفريقية بالمدرسة العليا للاقتصاد، في سان بطرسبرغ، ليونيد ايساييف: “لقد تعبت المملكة العربية السعودية إلى حد بعيد من الأزمة اليمنية، وتجري محاولات للخروج منها منذ بعض الوقت، وفي أنها لم تكلل بالنجاح أمر آخر”.

واشار ايساييف الى اشتداد الصراع بين الإمارات والسعودية، وكذلك القوى التي اعتمدتا عليها.

وقال ايساييف: “من الواضح أن ذلك كله يضرب بشدة مواقف المملكة العربية السعودية”. وبحسبه، فإن التوتر بين الرياض وأبو ظبي لا يناسب أي منهما، و”هذا ما دفع الطرفين إلى حل وسط”.

وهو يرى أن الاكتتاب العام الأولي على أسهم شركة أرامكو السعودية وقرب الانتخابات الأمريكية أصبحا عاملين محرضين لهذه العملية. فالسعوديون يخشون أن يصل شخص من معسكر الديمقراطيين إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وخلص ضيف الصحيفة إلى القول: “لقد راكم النزاع اليمني إمكانية كبيرة لزعزعة الاستقرار داخل المملكة العربية السعودية نفسها. وبالتالي، فلا يمكن أن يكون طرح أرامكو السعودية للاكتتاب السبب الوحيد”، لتفعيل الرياض نشاطها نحو التسوية في اليمن.