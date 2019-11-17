مؤسسة حضرموت تؤكد علاج 156 حالة مصابة بالسرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد البطاطي، ان عدد الناجين من مرض السرطان خلال العام الماضي بلغت 156 حالة فيما سجلت 82 حالة وفاة بسبب المرض .. لافتاً إلى أن هذه الحالات الناجية تم علاجها بالمركز الوطني للأورام بمدينة المكلا عاصمة حضرموت وانتهت تماما من العلاجات والفحص .



جاء ذلك في الحفل الذي أقيم بمناسبة إختتام فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام .

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وأشار البطاطي إلى ان الفريق التطوعي من طبيبات المؤسسة كشف خلال فعاليات الشهر الوردي على 600 أمراة في حضرموت ظهر منهن ست حالات مصابة ما بين سنة 18-25 سنة .

وأضاف ان عدد الحالات التي تمت معالجتها بالمركز الوطني للأورام التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان خلال العام الماضي بلغت حوالي 735 حالة من مختلف المحافظات اليمنية .. لافتا الى انه توسعت الحالات في هذا العام لتشمل 16 محافظة يمنية و 6 حالات من أثيوبيا والصومال وجيبوتي .

وكشف الدكتور عن جهود تبذل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة و المؤسسة لتوفير الجهاز الخاص بالعلاج الاشعائي الذي تبلغ كلفته قرابة 3 مليون دولار الذي سيخدم الجمهورية و سوف يسهم في تخفيف معاناة المرضى من السفر الخارج الذين يتطلب علاجهم جلسات اشعائية .