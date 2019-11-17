شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة الشارع المستقلة تعاود الصدور من عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت الصحيفة الشارع المستقلة، أنها ستعاود الصدور من العاصمة المؤقتة عدن، عقب توقف دام سنوات .

Advertisements وقال رئيس تحرير الصحيفة، نايف حسان، أن الصحيفة قررت معادورة الصدور من مدينة عدن . وصحيفة الشارع هي إحدى الصحف المستقلة، بدأت الصدور في العام 2012م بشكل يومي بعد أن كانت تصدر أسبوعياً وأستطاعت تحقيق حضور شعبي وجماهيري كبير بسبب الموضوعات الجرئية التي كانت تنشرها .

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