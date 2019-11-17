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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قباطي يوضح لـ "الخليج 365" خطة الحكومة لتنشيط السياحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الشحات غريب
كشف وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، خطة الحكومة لتنشيط السياحة.
وقال في حواره لــ "الخليج 365" بأن الحديث عن السياحة في ظل الأحداث الاضرابات والحرب والفوضي التي كانت التي كانت تسود البلاد، كان الكثير يستفز كثيراً عن الحديث عن السياحة.
وأضاف قباطي في حديثه بأن أكثر من ثلثي البلاد لم تشهد الحرب بمعناها الكبير.
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