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قباطي يوضح لـ "الخليج 365" خطة الحكومة لتنشيط السياحة (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

قباطي يوضح لـ

الشحات غريب

كشف وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، خطة الحكومة لتنشيط السياحة.

 

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وقال في حواره لــ "الخليج 365" بأن الحديث عن السياحة في ظل الأحداث الاضرابات والحرب والفوضي التي كانت التي كانت تسود البلاد، كان الكثير يستفز كثيراً عن الحديث عن السياحة.

 

وأضاف قباطي في حديثه بأن أكثر من ثلثي البلاد لم تشهد الحرب بمعناها الكبير.

 

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