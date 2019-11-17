خطوة غير متوقعة من عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك في الإمارات (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

نشر الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، اليوم، مقطع فيديو من زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، بزيارة أول شهيد إماراتي في بلدة المنيعي بإمارة راس الخيمة.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ونائبه الاستاذ هاني بن بريك يقومون بزيارة لبلدة اول شهيد إماراتي ، الشهيد سالم سُهيل الدهماني رحمة الله عليه في بلدة المنيعي بإمارة راس الخيمة".

وكان سالم سهيل الدهماني أحد منتسبي شرطة رأس الخيمة، المكلفين بحراسة جزيرة طنب الكبرى التابعة لإمارة رأس الخيمة، حيث استشهد على يد قوات الجيش الإيراني في عدوان أدى إلى احتلال جزيرة طنب الكبرى.

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وأقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم استشهاده، 30 نوفمبر، يوما وطنيا للشهيد.

ويتزامن يوم الشهيد في دولة الإمارات، مع ذكرى استقلال الجنوب عن الاحتلال البريطاني.

وعن هذه الزيارة قال الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي : "يوم أمس الجمعة سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي يقوم بزيارة بلدة المنيعي في رأس الخيمة بلدة أول شهيد إماراتي سالم سهيل الدهماني".

وأضاف بن بريك في منشور كتبه على صفحته بالفيسبوك " ان الشهيد اتُخذ من يوم استشهاده مناسبة يوم الشهيد في دولة الإمارات وهو يوم استقلال الجنوب من بريطانيا 30 نوفمبر وجلسنا في مجلس الوالد المفضال عبدالله الدهماني".