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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين .. فشل مهرجان مؤيد للمحافظ أبوبكر حسين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365
كشفت مصادر محلية، عن فشل مهرجان مؤيد لمحافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين، كان ستشهدها مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين .
وقالت المصادر، أن المهرجان الذي كان من المزمع إقامته اليوم قبالة مبنى المجمع الحكومي في زنجبار فشل بسبب قلة الحضور الجماهيري .. لافتة إلى أن الحاضرين لم يتجاوزوا بعدد الأصابع وهم من عمال الأجر اليومي في المحافظة .
وقال رئيس مؤسسة أبين لحقوق الإنسان، الصحفي، علي النقي، في منشور له بالفيسبوك، "هناك حملة نزول مدفوعة الاجر سلفا لاعادة تدوير ابوبكر حسين الواقف في منزلة بين المنزلتين لا هو شرعي خالص ولا انتقالي مخلص، متذبذب بين هذا وذاك للامانة يكفي إعادة تدويره مجددآ باسم الخنفرية" .
وأضاف "وان كان ولابد ان يكون المحافظ خنفري ..فأن المناضلة أمنة محسن هي افضل من يشغل منصب محافظ أبين ولديها القدرة والكفاءة والنزاهة ولو كانت عسكرية لاستشهدت دفاعا عن ابين على عكس من يحمل رتبة وفر هاربا وعاد خلسة" .
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