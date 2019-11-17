لحج .. بدء تدريب متطوعات صحة المجتمع بدعم من اليونسيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدأت بمديرية حبيل جبر بمحافظة لحج ، اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع التي ينظمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة الـ ( يونيسيف ) .

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وتهدف الدورة التي تستمر مدى خمسة أيام ، إلى إكساب 20 متدربة ، عدداً من المهارات المتعددة و تنمية قدراتهن في التعامل الأمثل في مناطق المجتمع المحلي بمديرية حَبِيل جَبر بما ينعكس ذلك إيجاباً في تحسين مستويات الجانب الإنمائي لمواطني المديرية .

وأكد المدير العام لمديرية حَبِيل جَبر بديع محمد القُطَيبِي حرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تقديم الدعم لإنجاح عمل المتطوعات المجتمعيات خدمةً لأبناء المديرية بمختلف مناطقها