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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين .. قوات الحزام الأمني ترفع جاهزيتها القتالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، رفع جاهزيتها القتالية إلى الدرجة القصوى لجميع السرايا والنقاط .
وقالت عمليات الحزام الأمني قطاع أحور، أنه تم إستدعاء كافة القوات الى جميع مواقعها الرسمية وذلك بعد ورود معلومات عن تحركات لقوات الاصلاح من مدينة عتق باتجاه شقره.
واشارات العمليات أن قوات الحزام سيتصدى لكل المليشيات الغازية بيد من حديد مشيرة الى توجب القوات الحيطة والحذر .
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