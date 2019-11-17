الإمارات تساند مكافحة أوبئة الحميات في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365

رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر ، وتيرة دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة لمواجهة أوبئة الحميات والإسهالات المائية التي عادت بالإنتشار مجددا .



وسيرت طبية الهلال الأحمر السبت، عيادتان متنقلتان بكامل طواقمها ومستلزماتها إلى منطقتي النجيبة والزهاري بمديرية المخا محافظة تعز .

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وأوضحت طبية الهلال أن عيادتها المتنقلة استقبلت 51 حالة في منطقة النجيبة منها 32 حالة مصابة بحمى الضنك و 8 حالات اسهالات مائية حادة و 11 حالة أمراض في الجهاز التنفسي .

فيما استقبلت عيادتها المتنقلة في منطقة الزهاري 100 حالة منها 18 حالة مصابة بحمى الضنك وتنوعت البقية بين الأسهالات المائية وأمراض اخرى .

ومن المقرر أن ترفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي غدا الأحد عدد من المراكز الطبية في الساحل الغربي بكميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية اللازمة لمكافحة الأوبئة .

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد حققت خلال الفترة الماضية نجاحا كبيرا وملموسا في مكافحة الأوبئة بعموم مديريات الساحل الغربي، من خلال عشرات الحملات الطبية التي أطلقتها فضلاً عن إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث عدد من المرافق الطبية ودعمها بالأدوية، قبل أن تعاود الأوبئة بالظهور في بعض المناطق .