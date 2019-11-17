شاهد : ظهور جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يدعو الله في الصحراء ..هل رفع ولى العهد السعودي الإقامة الجبرية عنه

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يزيد بن سلمان - الرياض -تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” صورا جديدة للأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد في أحدث ظهور له، حيث كان في زيارة رحلة برية خاصة.

صور جديدة للأمير عبد العزيز بن فهد في البر pic.twitter.com/G8khKaAJqr — وكالة الأنباء السياحية (@tna_media24) November 16, 2019

#عبدالعزيز_بن_فهد @afaaa73

قضيت بفضل الله 90% من ديوني يا نادراً بكرمك وجودك في هذا الزمان

اكرمنا بالبقية يا سيدي pic.twitter.com/yBNvowkkSL — ابو احمد (@M1cDgGu2mRBwQJO) November 16, 2019

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