شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. قتل واحراق مواطن في عدن داخل سيارته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل شخص واحراقه داخل سيارته بخور مكسر (فيديو) خاص / عدن قام مجهولون ظهر اليوم بقتل مواطن واحراقه داخل سيارته في حي اكتوبر بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن. Advertisements وبحسب شهود عيان فأن المواطن علي هشكه وهو أحد سكان حي القاعدة المجاور لحي اكتوبر وجد مقتولا وتشتعل فيه النيران بعد قيام مسلحين باطلاق الرصاص واحراق سيارته. وأضاف الشهود أن الحي في ذلك لم يكن يتواجد فيه أحد لحظة وقوع الجريمة وبان المواطنين هرعوا الى أخماد الحريق الذي التهم الجزء الامامي من السيارة التي كانت بداخلها جثة المجني عليه. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=984653005211310&id=196628710680414 مصدر أمني افاد بان اجهزة الامن فتحت تحقيق في الحادثة لمعرفة المزيد من التفاصيل والتوصل لهوية المجرمين.

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