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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن وإحراق سيارته في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أقدمت عناصر مجهولة ظهر اليوم الأحد، على قتل مواطن وإحراقه داخل سيارته في حي أكتوبر الواقع في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن .
وذكرت مصادر محلية، أن أحد سكان حي أكتوبر عثر عليه مقتولا وتشتعل فيه النيران بداخل سيارته من نوع كيا بعد قيام مسلحين باطلاق الرصاص عليه .
وأضافت المصادر، أن السكان حاولوا إخماد النيران وإنقاذ المواطن لكنهم بعد إخراجه وجدوه جثة هامدة .
وأشارت المصادر، إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة الجناة .
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