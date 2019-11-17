اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل مواطن وإحراق سيارته في عدن

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن وإحراق سيارته في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

مقتل مواطن وإحراق سيارته في عدن

متابعات_الخليج 365

أقدمت عناصر مجهولة ظهر اليوم الأحد، على قتل مواطن وإحراقه داخل سيارته في حي أكتوبر الواقع في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن .

 

وذكرت مصادر محلية، أن أحد سكان حي أكتوبر عثر عليه  مقتولا وتشتعل فيه النيران بداخل سيارته من نوع كيا بعد قيام مسلحين باطلاق الرصاص عليه .

Advertisements

 

وأضافت المصادر، أن السكان حاولوا إخماد النيران وإنقاذ المواطن لكنهم بعد إخراجه وجدوه جثة هامدة .

 

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة الجناة .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن وإحراق سيارته في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا