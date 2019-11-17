إنشاء مركز غسيل كلوي بمديرية الخوخة جنوب الحديدة بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال علي الأهدل، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، إنه يجري حاليًا استكمال التجهيزات لإنشاء مركز غسيل كلوي بمديرية الخوخة، لتابعة للمحافظة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن.



وتابع الأهدل، في تصريح لوسائل الإعلام، أن مكتب الصحة بالمحافظة استلم مؤخرا خمسة أجهزة غسيل كلوي مع كمية كبيرة من مواد الغسيل تكفي لشهور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

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وذكر أن افتتاح المركز في الخوخة سيسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المئات، في كافة مناطق الساحل الغربي، من مرضى الفشل الكلوي تخفيفا من تردي الخدمات الصحية بسبب الحرب الحوثية.

وثمن مدير مكتب الصحة الدعم السخي لمركز الملك سلمان خاصة في المجال الصحي، مشيراً إلى أن المركز قدم الأسبوع الماضي 12 قاطرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمديريات الساحل الغربي، 50 % منها مخصصة لأربع مديريات بالحديدة هي: الدريهمي والتحيتا وحيس والخوخة.