شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ مأرب نجا قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال في محافظة مأرب اليوم الأحد، تشرين الثاني 17، 2019.

Advertisements وقالت مصادر إعلامية إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة مدير دائرة الدعم اللوجستي بهيئة أركان الجيش، أحمد الولي. وأضافت المصادر أن الولي لم يصب بأذى رغم وجوده في السيارة لحظة الانفجار. وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها ضد منتسبين لقوات الجيش بمأرب خلال أقل من شهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال بمحافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.