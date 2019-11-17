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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن آخر مستجدات جبهات محافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
صدت قوات الجيش الوطني هجوم لعناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية، في جبهة الضباب جنوب غرب مدينة تعز.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيا شنت هجوما على منطقة الصياحي وقرية ماتع وتبة المقبابة تحت تغطية نيرانية كثيفة وقصف مدفعي، ودارت الإشتباكات قرابة ساعة تمكن خلالها الأبطال من صد الهجوم.
ويأتي هذا بعد أن سمعت أصوات اشتباكات وانفجارات عنيفة غرب المدينة.
يذكر أن المشرف الحوثي تغير وأتى الجديد يستقدم التعزيزات ويستحدث مواقع ويشن هجوم من وقت لا آخر على مواقع الجيش الوطني.
وردت دبابات القوات الحكومية بعنف على مواقع الميليشيات التى تحاول التسلل تحت غطاء ناري كثيف.
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